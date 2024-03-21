Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили на незаконному збагаченні під час війни колишнього високопосадовця ЗСУ.

"Співробітники ДБР у співпраці з Офісом генпрокурора викрили на незаконному збагаченні ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України", - йдеться в повідомленні ДБР у четвер.

За інформацією Бюро, у 2022-2023 рр. посадовець придбав необґрунтовані активи на суму майже 58 млн грн. Ідеться, зокрема, про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території країни та інше майно.

"Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 кв. м та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства", - додали в ДБР.

Підозрюваного в незаконному збагаченні затримано, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.