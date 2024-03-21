Події

09:11 21.03.2024

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Києві зросла до 13 осіб, серед них дитина

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару в Києві зросла до 13 осіб, серед них дитина

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Києву збільшилася до 13 осіб, серед них одна дитина, госпіталізовано чотирьох, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Уточнення даних про постраждалих. Унаслідок ракетного удару в Києві дістали поранень 13 осіб. Шестеро осіб у Святошинському районі та семеро у Шевченківському", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що госпіталізовано чотирьох людей. Без загиблих.

У Міністерстві внутрішніх справ також повідомляють, що серед постраждалих одна дитина.

Як повідомлялося, РФ вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні, зокрема, випустивши по Києву понад 30 ракет.

Теги: #київ #наслідки #ракетна_атака

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