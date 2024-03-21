Окупанти за добу завдали 319 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 319 ударів по 9 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"319 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області завдав ворог протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військовослужбовці РФ здійснили 4 авіаційні удари по Роботиному, Новоандріївці, Левадному і Малій Токмачці; 32 БПЛА атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку і Роботине.

Також 283 артудари завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Вербового, Преображенки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Новоандріївки та Степногірська.

Разом із тим, надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.