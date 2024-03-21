Події

08:04 21.03.2024

У Дніпропетровській області в результаті ворожих обстрілів пошкоджено лінію електропередачі, церкву та чотири будинки

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У Дніпропетровській області в результаті ворожих обстрілів пошкоджено лінію електропередачі, церкву та чотири будинки

Російські війська обстрілювали Марганецьку і Червоногригорівську громаду, а також Нікополь з артилерії, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Тричі за ніч агресор цілив по Нікопольщині. Продовжував терор жителів Марганецької, Червоногригорівської громад і самого Нікополя. Випустив близько десятка артснарядів", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено церкву і 4 приватні будинки. Пошкоджено лінію електропередачі.

Водночас загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровщини обійшлося без прильотів.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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