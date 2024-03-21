Українська ППО знищила близько 30 ворожих ракет, зокрема, балістичних, які атакували Київ вночі, повідомила пресслужба київської міської військової адміністрації.

"Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території Росії. Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було вражено близько трьох десятків ворожих ракет, зокрема й балістичних", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після складних маневрів у суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно за різними напрямками.

Повітряна тривога в Києві тривала близько 3 годин.

За попередніми даними КМВА, внаслідок ракетного удару:

- у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; у деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

- у Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто.

- у Подільському районі уламки звалилися на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку з подальшим загорянням; також зафіксовано загоряння на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Усі екстрені служби працюють на місцях подій, триває ліквідація наслідків ракетного удару.