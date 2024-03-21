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07:36 21.03.2024

ППО знищила близько 30 ворожих ракет, зокрема, балістичних, які атакували Київ

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ППО знищила близько 30 ворожих ракет, зокрема, балістичних, які атакували Київ

Українська ППО знищила близько 30 ворожих ракет, зокрема, балістичних, які атакували Київ вночі, повідомила пресслужба київської міської військової адміністрації.

"Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території Росії. Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було вражено близько трьох десятків ворожих ракет, зокрема й балістичних", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після складних маневрів у суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно за різними напрямками.

Повітряна тривога в Києві тривала близько 3 годин.

За попередніми даними КМВА, внаслідок ракетного удару:

- у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; у деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

- у Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто.

- у Подільському районі уламки звалилися на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку з подальшим загорянням; також зафіксовано загоряння на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Усі екстрені служби працюють на місцях подій, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

 

 

 

Теги: #київ #ракетна_атака

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