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07:02 21.03.2024

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, травмовано двох людей

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Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, травмовано двох людей

Російські військові 56 разів атакували Сумську область у середу, загалом у регіоні пролунало 390 вибухів, унаслідок ворожих атак поранень зазнали щонайменше двоє людей, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 390 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади", - повідомили в Сумській ОВА.

За даними ОВА, внаслідок мінометного обстрілу Юнаківської громади поранення дістала одна людина.

Ще один травмований у Білопільській громаді. Згідно зі звітом ОВА місцевий житель постраждав під час артилерійського обстрілу. Зазначається, що окрім артилерії в середу Білопілля атакували з мінометів, гранатомета СПГ-9 та дронів-камікадзе типу "FPV".

Великописарівську громаду росіяни атакували з РСЗВ, артилерії, мінометів. Крім того, окупанти здійснили по цій громаді обстріл некерованими ракетами з гелікоптера та скинули 7 КАБів з літаків тактичної авіації.

Середино-Будську ОТГ загарбники накривали вогнем із мінометів, атакували дронами-камікадзе та завдали авіаційного удару бомбами РБК-500 ШОАБ.

По Шалигинській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл.

Краснопілля росіяни атакували з артилерії та мінометів.

Також із мінометів ворог гатив по Дружбівській, Свеській та Есманьській громадах. А Миропілля окупанти атакували з РСЗВ. Там пролунало 24 вибухи.

По Хотинській ОТГ росіяни завдали ударів із ворожих дронів типу FPV.

А на Миколаївську скинули 4 КАБи з літаків тактичної авіації.

 

 

 

Теги: #рф #обстріли #сумська_область

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