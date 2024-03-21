У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

У Шевченківському районі внаслідок ракетного обстрілу постраждали троє людей, у Святошинському – одна жінка, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Поки що четверо постраждалих. Троє у Шевченківському районі, одна жінка – у Святошинському. Усім медики надали допомогу на місці", - сказано в його телеграмі.

Також він повідомив, що у Святошинському районі ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках. Там спалаху немає.

У Подільському районі палає дах житлового будинку. Також у Подільському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося спалах у трансформаторній підстанції та двоповерховому нежитловому будинку.

На Шевченківському районі горять автомобілі на стоянці.