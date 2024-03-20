Події

23:17 20.03.2024

Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

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Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

Президент України Володимир Зеленський провів у середу нараду з керівництвом армії з питань ситуації на фронті, а також постачання та власне виробництво зброї для українських Сил оборони.

"Почав день з доповіді Головкому Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Боргилевича. Основні наші дії, ситуація зараз, ключові напрямки, заплановані кроки", - повідомив президент у відеозверненні.

Як він зазначив, зараз "максимально активно працюємо з партнерами, а також із внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим більш необхідні кошти".

Теги: #україна #зброя #зсу #постачання

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