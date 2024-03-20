Події

21:22 20.03.2024

У ПП "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів

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У ПП "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів

Польські протестувальники відновили пропуск легкових автомобілів і автобусів у пункті пропуску "Шегині-Медика", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів в обох напрямках", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники близько 11:10 почали блокувати рух автобусів на під'їзді до пункту пропуску (ПП) "Медика - Шегині", організатори планували пропускати по одному автобусу за дві години, як на в'їзд, так і на виїзд з України.

 

 

 

Теги: #польща #рух #автомобілі

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