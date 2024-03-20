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21:13 20.03.2024

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

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Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак не вважає, що саміт миру було б краще перенести на іншу дату.

"Ні, не вважаю, що його треба відкласти. Вважаю, що потрібно використовувати цей момент. Ви знаєте, що остання зустріч радників глав держав зібрала 84 країни. І я вважаю, що кількість цих країн зростає", - сказав Єрмак у середу на брифінгу в Києві після зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Я хотів би подякувати нашим партнерам, США, за те, що вони нам допомагають у цьому і нас чують. І я можу вам сказати, що навіть останній візит спеціального представника Китаю дає таку обережну надію на те, що Китай також братиме в цьому процесі участь", - зазначив він.

Єрмак висловив сподівання, що "дуже скоро ми зможемо підготувати, і наші лідери зможуть підписати угоду (з безпеки - ІФ-У) зі США, яка дійсно, я впевнений, буде історичною".

"Я б звернувся до всіх політиків у світі, у кого ще є сумніви в тому, що ми не просто б'ємося, а й здатні перемогти. Я просто закликаю вас приїхати в Україну, не лише в Київ, а й в інші регіони, щоб побачити наших людей, відчути цю енергію. Я впевнений, що будь-хто, хто хоча б раз приїжджав в Україну за ці два роки війни, не сумнівається, що ми на боці світла і здатні перемогти за допомогою наших друзів і партнерів", - заявив Єрмак.

 

 

Теги: #китай #мир #офіс_президента

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