Події

20:48 20.03.2024

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до восьми - Синєгубов

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Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до восьми - Синєгубов

Вісім мирних жителів Харкова постраждали внаслідок денного ракетного удару російських окупантів по місту, повідомив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на цей момент кількість постраждалих зросла до восьми. Із них сімох осіб госпіталізовано, одній людині надано допомогу на місці. П'ятеро людей загинули", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про п'ятьох загиблих і сімох постраждалих.

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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