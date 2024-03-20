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17:57 20.03.2024

План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

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План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.

Згідно з планом, який український уряд ухвалив і передав Європейській комісії, Україна має провести низку реформ у сфері державного управління. Зокрема, до першого кварталу 2025 року потрібно провести реформу системи оплати праці державних службовців, яка відповідає принципам державного управління, викладеним у програмі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, SIGMA).

Зазначається, що ухвалене законодавство має забезпечити запровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням; чіткий поділ заробітної плати на фіксовану або гарантовану частину (щонайменше 70%) і варіативну частину (щонайбільше 30%); зниження надбавки за вислугу років із 50% до 30%.

Також до третього кварталу 2026 року Україна має відновити відбір на вакантні посади з урахуванням професійних компетентностей для всіх державних службовців.

Зазначається, що відновлення відбуватиметься поступово у три етапи: 1 - на посади держслужби категорії "А"; 2 - на посади держслужби категорії "Б" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії); 3 - на посади держслужби категорії "В" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії).

Третьою необхідною реформою в цій сфері є цифровізація управління державною службою та людськими ресурсами, згідно з якою до першого кварталу 2026 року Україна має повноцінно запустити інформаційну систему управління людськими ресурсами (HRMIS) в усіх міністерствах і центральних органах виконавчої влади та їхніх територіальних органах, а також відновити роботу Єдиного порталу вакансій державної служби (career.gov.ua).

Як повідомлялося, 20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план реалізації Ukraine Facility до Європейської комісії.

Теги: #реформи #програма #ukraine_facility

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