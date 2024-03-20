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14:13 20.03.2024

Кубраков звернувся до міністра внутрішніх справ Польщі у зв'язку з блокадою автобусів на кордоні

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Кубраков звернувся до міністра внутрішніх справ Польщі у зв'язку з блокадою автобусів на кордоні

Віцепрем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков закликав польського міністра внутрішніх справ Марчіна Кервінського відреагувати на блокаду пасажирських автобусів польськими протестувальниками.

"Шановний міністре Кервінський, чому ви це допускаєте? Чи мають люди бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні?" - написав він польською та англійською в соціальній мережі X.

У повідомленні Кубракова зазначено, що менше ніж 10 днів тому польська поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод.

"Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", що прилягає до українського пункту пропуску "Шегині", - йдеться в повідомленні.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що з 11:10 польські протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси в ПП "Медика-Шегині". Вони зупинили рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика". Відомо, що протестувальники мають намір пропускати по одному автобусу що дві години, як на в'їзд, так і на виїзд. Як довго триватиме блокада - невідомо.

 

Теги: #польша #блокада #кубраков

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