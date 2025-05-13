Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

Акція протесту польських перевізників на кордоні з Україною в Дорогуську має бути припинена згідно рішення апеляційного суду в Любліні, яке не підлягає оскарженню, повідомляє у вівторок портал RMF FM.

"Суд змінив оскаржену постанову таким чином, що поновив дію рішення війта ґміни Дорогуськ від 8 травня, яким зібрання було заборонене", - поінформувала речниця апеляційного суду в Любліні, суддя Магдалена Кучинська.

"Це рішення означає одне – акція протесту в Дорогуську, розпочата в понеділок, має бути закінчена. Рішення вступило в дію і не може бути оскаржене. Тим часом МЗС України звернулося до польського посла в Києві в зв'язку з блокуванням польськими перевізниками прикордонного переходу", - повідомляє кореспондент RMF FM.

Протест польських перевізників в Дорогуську, поблизу пункту пропуску на кордоні з Україною розпочався в понеділок. Організатори акції вимагають, серед іншого, повернути ліміти на дозволи в'їзду до Польщі для українських перевізників, заборони реєстрації транспортних компаній з капіталом з-поза ЄС, запровадження Україною окремої електронної черги для порожніх вантажних автівок, що прямують з України до Польщі.

Війт ґміни Дорогуськ Войцех Сава, який заборонив акцію на кордоні, звернув в обґрунтуванні свого рішення увагу на те, що протести були заплановані на чотири місяці, з 12 травня до 12 вересня 2025 року. "Такі дії не можна визнати маніфестацією спільної позиції, право на яку охороняє закон, а натомість можна визнати наміром заблокувати будь-який транс-кордонний обмін між Україною й Польщею, а в ширшому розумінні спільного ринку – з країнами Європейського Союзу", - цитує війта RMF FM.

Лідер протестувальників Рафал Меклер заявив у вівторок агенству ПАП, що вони чекають на офіційну інформацію і коли отримають її – виконають рішення суду.

Як повідомлялося, черги на автомобільних пунктах пропуску (ПП) на українсько-польському кордоні, незважаючи на блокаду польськими протестувальниками ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні. Про це інформувало Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) у вівторок.

Джерело: https://www.rmf24.pl/regiony/lublin/news-nagly-zwrot-akcji-ws-protestu-przewoznikow-w-dorohusku,nId,7964634