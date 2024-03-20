Події

12:35 20.03.2024

На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

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На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

У четвер, 21 березня, у південних, центральних, Чернівецькій, уночі й на Хмельниччині, Житомирщині та Київщині невеликий дощ (уночі місцями з мокрим снігом); на решті території без опадів, прогнозує Укргідрометцентр.

У західних і південних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат уночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 21 березня вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, удень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 21 березня найвища температура вдень була 20,3° у 1974 р., найнижча вночі -20,0° у 1942 р.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня - без опадів, лише в західних областях подекуди невеликий дощ, уночі подекуди з мокрим снігом, у Криму вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла. На високогір'ї Карпат невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 22 березня - без опадів, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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