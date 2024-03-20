Директор Держцентру зайнятості Жовтяк заявляє про ефективність роботи інституту кар'єрного радника

Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк вважає, що інститут кар'єрного радника працює ефективно.

"Це така об'ємна назва "інститут кар'єрного радника", а насправді метою було те, щоб перетворити "інспекторів з працевлаштування" справді на радників з кар'єри. Тобто завдання цього працівника максимально сприяти просуванню кар'єри людини. На мій погляд, нам це вдається. Насамперед ми змінюємося самі. Наші кар'єрні радники не просто реєструють і шукають роботу для людей. Вони постійно навчаються нових технологій кар'єрного консультування", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі близько 2,5 тис. кар'єрних радників щорічно підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікацій Служби зайнятості.

"І це не просто нормативні документи й послуги, які надає служба. Ми запрошуємо до навчання сучасних тренерів, які дають новітні навички в комунікаціях, у спілкуванні з людьми, у боротьбі з професійним вигоранням тощо. Плюс ми створили в нашій структурі посади психологів, які минулого року пройшли навчання з Ізраїльською коаліцією травми на предмет самодопомоги під час війни", - розповіла вона.

Жовтяк зазначила, що кар'єрні радники намагаються знайти для своїх клієнтів не просто відповідну роботу, а саме бажану.

"Отже, і сама людина, і її кар'єрний радник розуміють, що пошук роботи спирається на багато чинників, один з яких - це бажання займатися певною діяльністю. І це справді зменшує формальність у підборі роботи. Направлення на працевлаштування видають людині лише за її згодою. Якщо ж безробітний не згоден отримувати таке направлення, йому пропонують перелік усіх підходящих для нього вакансій для самостійного опрацювання", - додала голова відомства.

Вона також зазначила, що реформа Служби зайнятості передбачає матеріальний мотиватор для фахівців - підвищення заробітної плати кар'єрним радникам і запровадження системного КРІ як основи оцінювання ефективності кожного фахівця та підрозділу загалом.

"Ми зараз рухаємося до того, що після закінчення функціонального аналізу все ж таки буде створено системний KPI у Службі зайнятості", - підсумувала Жовтяк.