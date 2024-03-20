Події

12:28 20.03.2024

Директор Держцентру зайнятості Жовтяк заявляє про ефективність роботи інституту кар'єрного радника

2 хв читати
Директор Держцентру зайнятості Жовтяк заявляє про ефективність роботи інституту кар'єрного радника

Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк вважає, що інститут кар'єрного радника працює ефективно.

"Це така об'ємна назва "інститут кар'єрного радника", а насправді метою було те, щоб перетворити "інспекторів з працевлаштування" справді на радників з кар'єри. Тобто завдання цього працівника максимально сприяти просуванню кар'єри людини. На мій погляд, нам це вдається. Насамперед ми змінюємося самі. Наші кар'єрні радники не просто реєструють і шукають роботу для людей. Вони постійно навчаються нових технологій кар'єрного консультування", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі близько 2,5 тис. кар'єрних радників щорічно підвищують кваліфікацію в Центрі підвищення кваліфікацій Служби зайнятості.

"І це не просто нормативні документи й послуги, які надає служба. Ми запрошуємо до навчання сучасних тренерів, які дають новітні навички в комунікаціях, у спілкуванні з людьми, у боротьбі з професійним вигоранням тощо. Плюс ми створили в нашій структурі посади психологів, які минулого року пройшли навчання з Ізраїльською коаліцією травми на предмет самодопомоги під час війни", - розповіла вона.

Жовтяк зазначила, що кар'єрні радники намагаються знайти для своїх клієнтів не просто відповідну роботу, а саме бажану.

"Отже, і сама людина, і її кар'єрний радник розуміють, що пошук роботи спирається на багато чинників, один з яких - це бажання займатися певною діяльністю. І це справді зменшує формальність у підборі роботи. Направлення на працевлаштування видають людині лише за її згодою. Якщо ж безробітний не згоден отримувати таке направлення, йому пропонують перелік усіх підходящих для нього вакансій для самостійного опрацювання", - додала голова відомства.

Вона також зазначила, що реформа Служби зайнятості передбачає матеріальний мотиватор для фахівців - підвищення заробітної плати кар'єрним радникам і запровадження системного КРІ як основи оцінювання ефективності кожного фахівця та підрозділу загалом.

"Ми зараз рухаємося до того, що після закінчення функціонального аналізу все ж таки буде створено системний KPI у Службі зайнятості", - підсумувала Жовтяк.

Теги: #радники #жовтяк_юлія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 20.03.2024
Директор Державного центру зайнятості Жовтяк: Наше завдання - змінити стереотип, що ми "біржа праці"

Директор Державного центру зайнятості Жовтяк: Наше завдання - змінити стереотип, що ми "біржа праці"

09:58 20.03.2024
Попит шукачів роботи на перенавчання значно зріс - директорка Держцентру зайнятості

Попит шукачів роботи на перенавчання значно зріс - директорка Держцентру зайнятості

09:38 20.03.2024
Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

21:03 29.12.2023
Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України

Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України

20:59 31.10.2023
Правоохоронні органи України мають дати відповідь щодо "анонімів" із Офісу президента - Данілов про статтю в Time

Правоохоронні органи України мають дати відповідь щодо "анонімів" із Офісу президента - Данілов про статтю в Time

10:44 29.10.2023
На Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та радників із зовнішньої політики, обговорили 5 пунктів Формули миру

На Мальті відбулася третя зустріч радників із питань нацбезпеки та радників із зовнішньої політики, обговорили 5 пунктів Формули миру

20:03 25.06.2023
Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

16:27 02.02.2022
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня - глава МЗС

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня - глава МЗС

16:11 22.01.2022
Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня

Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня

09:55 17.01.2022
"Нормандська четвірка" готує зустріч політрадників наприкінці січня - на початку лютого - джерело

"Нормандська четвірка" готує зустріч політрадників наприкінці січня - на початку лютого - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

Директорка Держцентру зайнятості заявляє про зменшення кількості реєстрацій безробітних чоловіків

Єврорада і Європарламент досягли угоди продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік, посиливши захисні заходи

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

ОСТАННЄ

Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

На більшій частині України в четвер уночі невеликий дощ, можливо, зі снігом, удень до 12° тепла

ДП "Ліси України" створило в Житомирській області перший у країні "Лісопожежний центр"

Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт, що гарантує військовим соціальний захист

Директорка Держцентру зайнятості анонсувала запуск у 2024 році мобільного застосунку Служби зайнятості

Новий законопроєкт "Про зайнятість населення" має бути розроблений і внесений до Ради у 2-му кварталі 2024 року - директорка Держцентру зайнятості

Росіяни обстріляли цивільні авто на Херсонщині, двоє людей загинули - ОВА

Більшість українців вважає неможливим досягнення справедливості в контексті війни без суду над воєнними злочинцями - опитування

Директорка Держцентру зайнятості заявляє про зменшення кількості реєстрацій безробітних чоловіків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА