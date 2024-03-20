Події

10:56 20.03.2024

Енергетики під'єднали майже всіх із 9 тис. знеструмлених через негоду споживачів на Дніпропетровщині

1 хв читати
Енергетики під'єднали майже всіх із 9 тис. знеструмлених через негоду споживачів на Дніпропетровщині

Через несприятливі погодні умови в Дніпропетровській області залишалися без світла понад 9 тис. споживачів, а на одній із ТЕЦ вимикалося обладнання, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його щоденному оновленні в телеграм-каналі в середу, на ранок енергетикам вдалося заживити майже всіх споживачів, залишаються без світла приблизно 100 абонентів.

Щодо ТЕЦ Міненерго уточнило, що станція розвантажилася без втрат власних потреб і згодом її повернули в роботу.

Минулої доби аварійно вимикалася повітряна лінія електропередачі 220 кВ у Закарпатській області, але обійшлося без знеструмлення споживачів.

"Дефіциту електроенергії немає. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосило Міненерго.

Теги: #дніпропетровщина #електроживлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 29.02.2024
Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли Нікопольський район, постраждав місцевий житель

Війська РФ протягом дня чотири рази обстріляли Нікопольський район, постраждав місцевий житель

17:58 01.01.2024
На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету Х-59 - ПК "Схід"

На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету Х-59 - ПК "Схід"

10:06 21.12.2023
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

17:58 20.12.2023
Українські воїни збили ракету в Дніпропетровській області - голова ОВА

Українські воїни збили ракету в Дніпропетровській області - голова ОВА

18:46 15.12.2023
Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

10:54 27.11.2023
На Дніпропетровщині через негоду повністю знеструмлені 178 населених пунктів

На Дніпропетровщині через негоду повністю знеструмлені 178 населених пунктів

07:56 07.11.2023
Ворог вдарив важкою артилерією по Нікополю, є поранений - голова ОВА

Ворог вдарив важкою артилерією по Нікополю, є поранений - голова ОВА

07:43 16.09.2023
Окупанти за ніч здійснили обстріли Нікополя та Марганецької громади Дніпропетровської області

Окупанти за ніч здійснили обстріли Нікополя та Марганецької громади Дніпропетровської області

08:48 10.08.2023
Уночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

Уночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

20:52 26.07.2023
Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврорада і Європарламент досягли угоди продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік, посиливши захисні заходи

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

ОСТАННЄ

Ветерани становлять лише 2% від усієї кількості зареєстрованих безробітних - директорка Держцентру зайнятості

Шмигаль обговорив із Боррелем ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Глава ЄК запропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів

Вашингтон планує до виборів у США розширити AUKUS включенням Канади та Японії

В Україні ліквідовано банду, яка займалася підпалами житла громадян на замовлення

Єврорада і Європарламент досягли угоди продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік, посиливши захисні заходи

Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя

Байден і лідери Конгресу домовилися про фінансування уряду США до кінця фінроку

Окупанти скинули КАБи на Козачу Лопань, поранено місцевого жителя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА