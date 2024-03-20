Енергетики під'єднали майже всіх із 9 тис. знеструмлених через негоду споживачів на Дніпропетровщині

Через несприятливі погодні умови в Дніпропетровській області залишалися без світла понад 9 тис. споживачів, а на одній із ТЕЦ вимикалося обладнання, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його щоденному оновленні в телеграм-каналі в середу, на ранок енергетикам вдалося заживити майже всіх споживачів, залишаються без світла приблизно 100 абонентів.

Щодо ТЕЦ Міненерго уточнило, що станція розвантажилася без втрат власних потреб і згодом її повернули в роботу.

Минулої доби аварійно вимикалася повітряна лінія електропередачі 220 кВ у Закарпатській області, але обійшлося без знеструмлення споживачів.

"Дефіциту електроенергії немає. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосило Міненерго.