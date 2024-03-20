Єврорада і Європарламент досягли угоди продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік, посиливши захисні заходи

Європейська рада і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС іще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції.

Як повідомляє пресслужба Європейської ради, це рішення "підтверджує непохитну політичну та економічну підтримку України з боку ЄС після двох років неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії".

"Водночас ЄС вирішив посилити захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення гарантій, уже включених до чинної постанови про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі, щоб взяти до уваги будь-який несприятливий вплив на ринок однієї або кількох країн-членів ЄС, а не лише на ринку ЄС загалом, як це відбувається нині. Новий автоматичний захист також буде додано для деяких чутливих продуктів, як-от птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупа та мед", - деталізують у повідомленні.

У Раді зазначили, що автономні торговельні заходи дадуть змогу Україні продовжувати отримувати власний дохід від торговельних потоків з ЄС, що важливо для підтримки її економіки в дуже складних обставинах. "У поєднанні з великою військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою ЄС це допоможе Україні в її довгостроковому відновленні, а також у поступовій інтеграції в ЄС", - наголошується у пресрелізі.

Оновлена постанова застосовуватиметься з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року і стосується подальшого призупинення дії всіх невиплачених митних зборів і квот згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яка встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Регламент також передбачатиме два захисні механізми для захисту ринку ЄС. Зокрема передбачено посилену версію наявного механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, що дасть змогу Комісії запроваджувати будь-які захисні заходи в разі виконання певних умов, а також новий автоматичний захисний механізм, що зобов'яже Комісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду перевищить середню арифметичну кількість імпортованих у 2022 та 2023 роках.

У Раді також назвали ключові елементи попередньої угоди: розширення сфери дії автоматичного захисного механізму на чотири додаткові продукти (овес, кукурудза, крупа та мед), скорочення терміну активації автоматичної охорони (з 21 до 14 днів), зобов'язання Комісії посилити моніторинг імпорту пшениці та інших зернових і використовувати наявні в її розпорядженні інструменти в разі збоїв на ринку.

Далі Європейському парламенту та Раді ЄС необхідно буде схвалити попередню угоду. Очікується, що позиція парламенту в першому читанні буде ухвалена на одному з квітневих пленарних засідань. Потім постанова має бути ухвалена Радою, підписана представниками Ради та Європейського парламенту й опублікована в Офіційному журналі, після чого набуде чинності 6 червня 2024 року.