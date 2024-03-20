Події

08:13 20.03.2024

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

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У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів військами РФ загинула одна людина, п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За інформацією очільника ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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