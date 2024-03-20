20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 756 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 756 RUSSIAN AGRESSION

20 березня відзначають Міжнародний день щастя, День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день астрології, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини, День французької мови в ООН, Міжнародний день франкофонії.

У Тунісі - День незалежності, в Японії - О-ханамі - фестиваль цвітіння і милування сакурою.

У мусульман - Навруз, весняне новорічне свято рівнодення.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави; святої Фотини Самарянині.

День Землі

У календарі міжнародних свят існує два Дні Землі - сьогоднішній приурочений до Дня весняного рівнодення, а другий - 22 квітня. Перший має миротворчу та гуманістичну спрямованість, другий - екологічну.

Дату 20 березня було обрано й офіційно затверджено 1971 року ООН саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку.

День весняного рівнодення

Весняне рівнодення - одне з найбільш унікальних явищ природи, суть якого, науковою мовою, зводиться до того, що під час рівнодення центр Сонця у своєму видимому русі по екліптиці перетинає небесний екватор. У 2024 році весняне рівнодення настає 20 березня.

Цього дня Земля, обертаючись навколо своєї уявної осі, що проходить через полюси, одночасно рухаючись навколо Сонця, перебуває в такому положенні щодо світила, що сонячні промені, які несуть теплову енергію, падають прямовисно на екватор. Сонце переходить із південної півкулі в північну, і в ці дні в усіх країнах день майже дорівнює ночі.

Ще цього дня:

1916 - Альберт Ейнштейн опублікував теорію відносності;

1917 - Українського історика Михайла Грушевського обрано головою Центральної Ради;

1933 - Поблизу Мюнхена побудовано перший у Німеччині концтабір - Дахау. Його першими в'язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи;

1939 - Німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, який задовольнили два дні по тому;

1956 - Проголошено незалежність Тунісу;

1991 - На базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України; Українська РСР націоналізувала союзні банки на своїй території;

1995 - Заринова атака в Токійському метрополітені, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо;

2003 - Американсько-британсько-австралійські війська вторглися в Ірак;

2007 - Вийшла комп'ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World;

2018 - Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Церковне свято

Фотина Самаряниня, пам'ять якої відзначають цього дня, - героїня відомого біблійного переказу, та сама жінка, у якої Ісус Христос попросив води з колодязя Якова. Познайомившись із Сином Божим, вона сповістила про прихід Месії, а пізніше стала християнкою.

66 року Фотина прийняла мученицьку смерть - римляни кинули її в колодязь. Разом із нею постраждали два її сини та чотири сестри.

Іменини: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Ганна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Катаріна, Ксенія, Марія, Матрона, Надія, Оксана.