У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

Протягом доби російські окупанти атакували з БПЛА населені пункти Херсонської області, внаслідок обстрілу в Осокорівці постраждало подружжя, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські війська продовжують атакувати прибережні громади Херсонщини з безпілотників. Протягом доби дрони атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. По населених пунктах окупанти били fpv-безпілотниками, а також скидали вибухівку. Зафіксовано щонайменше два десятки влучень", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Унаслідок обстрілів у регіоні також пошкоджено дитячий садок і житловий будинок.