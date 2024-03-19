Події

19:49 19.03.2024

У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

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У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

Протягом доби російські окупанти атакували з БПЛА населені пункти Херсонської області, внаслідок обстрілу в Осокорівці постраждало подружжя, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські війська продовжують атакувати прибережні громади Херсонщини з безпілотників. Протягом доби дрони атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. По населених пунктах окупанти били fpv-безпілотниками, а також скидали вибухівку. Зафіксовано щонайменше два десятки влучень", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Унаслідок обстрілів у регіоні також пошкоджено дитячий садок і житловий будинок.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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