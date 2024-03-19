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17:12 19.03.2024

Фінляндія виділить EUR30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

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Фінляндія виділить EUR30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Фінляндія виділить EUR30 млн у межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України, повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

"Обговорювали з командувачем чеських сил оборони питання поліпшення підтримки європейської оборони та України. Зокрема ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія внесе в цю ініціативу EUR30 млн", - написав міністр у соціальній мережі X у вівторок.

Як повідомлялося, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

До чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися, зокрема, Латвія, Литва, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Франція і Польща. 14 березня Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу і повідомила про намір передати EUR30 млн, 15 березня - Португалія (EUR100 млн).

 

Теги: #фінляндія #військова_допомога

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