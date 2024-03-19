У Києві шахраї підробляли листи від військових частин й отримали 1,7 млн грн гуманітарки - Офіс генпрокурора

Двоє мешканців Києва надсилали благодійним фондам і волонтерським організаціям листи нібито від військових частин й отримали від 1,7 млн грн допомоги, їм оголошено про підозру, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям столиці в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодного стосунку до Збройних сил України, надсилали від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги благодійним фондам і волонтерським організаціям.

"Представники благодійних фондів зв'язувалися із шахраями за вказаними номерами телефонів і домовлялися надати необхідну допомогу. В подальшому вони під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито цих частин отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд", - наголошується в повідомленні.

Водночас, як зазначають у прокуратурі, зловмисники оформляли акт прийому-передачі допомоги, а як доказ надання допомоги військовій частині шахраї навіть погоджувалися зробити спільну фотографію.

"Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв'язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги, проте військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали й допомоги не отримували", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено причетність підозрюваних до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 млн грн.

Під час обшуків у фігурантів вилучено близько 0,5 млн грн, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, підроблені документи й печатки військових частин, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази.

Обох підозрюваних затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідуванням здійснює Подільське управління поліції Києва.