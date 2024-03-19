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10:51 19.03.2024

В Україні зростає "чорний ринок" документів про підвищення кваліфікації для вчителів - освітній омбудсмен

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначає, що "чорний ринок" продажу документів про підвищення кваліфікації для вчителів набуває в Україні масового характеру.

"Учитель зобов'язаний постійно підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, набувати нові та вдосконалювати вже набуті навички, тобто постійно підвищувати власну кваліфікацію... Види підвищення кваліфікації досить різні. Педагог на власний вибір може брати участь у тренінгах, семінарах, вебінарах, майстер-класах, проходити курси підвищення кваліфікації", - ідеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Водночас наголошується, що у зв'язку з цим сформувався "чорний ринок" продажу документів про підвищення кваліфікації (сертифікатів), який набуває фактично масового характеру, про що свідчить постійний моніторинг соціальних мереж і платформ онлайн-оголошень.

"Одні вчителі відкрито погоджуються придбати сертифікат, а інші особи пропонують свої послуги та домовляються про так звану співпрацю. Тобто замість педагога зовсім інша людина за кошти "проходить" курси підвищення кваліфікації, точніше вносить на сервісі готові відповіді для отримання сертифікату для цього педагога. Особливо цинічним виглядає купівля сертифікатів про надання першої домедичної допомоги", - розповіли у відомстві.

Згідно з дослідженням "Нова українська школа" у 5-6-х класах: виклики впровадження", щонайменше 6% вчителів 5-6-х класів на запитання щодо купівлі сертифіката про підвищення кваліфікації відповіли, що платили за його отримання без проходження курсів, а також ще 10% вчителів обрали варіант "Важко відповісти", що наштовхує на те, що вони не хотіли зізнаватись, хоча запитання було поставлено чітко і зрозуміло.

"Причини, що спонукають педагога до купівлі сертифікатів, різні. Більшість із них - системні... Оскільки "чорний ринок" сертифікатів доволі розповсюджений, то педагогу легше купити сертифікат за невеликі кошти, ніж займатися власним підвищенням кваліфікації. Тобто купівля сертифіката може бути зручнішим способом отримати необхідні кредити (години) для атестації", - йдеться в повідомленні.

Теги: #омбудсмен #освіта

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