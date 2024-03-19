Події

09:41 19.03.2024

Окупанти вночі обстріляли Селидове, поранено 4 місцевих жителів - прокуратура

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Четверо жителів міста Селидове Покровського району Донецької області дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у ніч на вівторок, повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"О 02:30 російська армія вкотре обстріляла м. Селидове. Окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300". Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях - троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переломами ребер надано невідкладну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння та чотири автомобілі.

"Прокурори на місці вживають усіх можливих і належних заходів щодо документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії... За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляється у зведенні.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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