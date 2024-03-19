У Херсонській області за добу через обстріли РФ загинуло троє людей

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілу військами РФ загинуло троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Понятівку, Садове, Львівське, Тягинку, Новотягинку, Микільське, Токарівку, Томину Балку та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, елеватор та автомобіль", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Унаслідок російської агресії 3 людини загинули", - зазначив Прокудін.