Події

08:12 19.03.2024

У Херсонській області за добу через обстріли РФ загинуло троє людей

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У Херсонській області за добу через обстріли РФ загинуло троє людей

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілу військами РФ загинуло троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Понятівку, Садове, Львівське, Тягинку, Новотягинку, Микільське, Токарівку, Томину Балку та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, елеватор та автомобіль", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Унаслідок російської агресії 3 людини загинули", - зазначив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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