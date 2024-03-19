Події

07:04 19.03.2024

Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня

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Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на початку травня, що стане його першою поїздкою до Європи після пандемії, повідомляє Politico.

Зазначається, що візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном, оскільки Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.

Як пише Politico з посиланням на свої джерела, Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі.

За даними видання, це послання було посилено під час європейського турне спеціального посланника Китаю Лі Хуея на початку цього місяця, щоб обговорити майбутнє України.

 

 

 

Теги: #китай #візит #франція

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