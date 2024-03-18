Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати перевагу над кількісно переважаючим противником - Сирський

Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником, написав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі в понеділок увечері.

"Технології та технологічність - це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет... Збройні Сили України, зокрема, мають бути забезпечені найефективнішим і найновішим озброєнням. Окремий акцент - на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо", - повідомив Сирський.

Головнокомандувач наголосив: "Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою".