Уряд може розширити перелік категорій переселенців, які зможуть отримувати держдопомогу на проживання - Мінреінтеграції

Уряд України напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати державну допомогу на проживання, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Уже розроблено пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, пропонується включити до категорій: дітей із сімей патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу; тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Також якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача в такій сім'ї не більший ніж 9444 грн: осіб передпенсійного віку; осіб з інвалідністю ІІІ групи; осіб, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку; осіб, у складі сім'ї яких є діти віком до 18 років або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.