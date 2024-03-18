Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила остаточне рішення про виділення додаткових EUR5 млрд на військову підтримку України

Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, у якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових EUR5 млрд на військову підтримку Києву в рамках Європейського фонду миру.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба висловив вдячність колегам за цей крок.

На засіданні міністр закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України.

Кулеба також подякував Чехії за вчасну ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України та всім державам - членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, а й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - заявив він.

Глава МЗС України наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО та ЄС свідчать про те, що російський диктатор прагне розширювати агресію, і підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

Кулеба наголосив, що українські воїни нині є єдиною лінією європейської оборони проти агресивної путінської Росії, яка прагне знищити Європу й нормальне життя мільйонів європейців.

"Український солдат - єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", - сказав він.

Міністр також зазначив, що Україна виконала всі чотири кроки, визначені Єврокомісією в рамках Пакета розширення. Він висловив сподівання, що Єврокомісія та держави - члени ЄС об'єктивно оцінять прогрес України та ухвалять рішення, необхідні для практичного початку перемовин про вступ нашої держави до Євросоюзу.

Кулеба також наголосив на необхідності посилити санкційний тиск проти держави-агресора, синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі й закрити всі лазівки для експорту товарів подвійного призначення до Росії, які вона використовує для виробництва зброї.

Міністр привітав ініціативу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання доходів від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, а й самих активів.