Події

13:23 18.03.2024

Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

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Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) організували та здійснили транспортування до Чехії трьох громадян цієї країни, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.

"Спочатку наші волонтери із Запорізької області транспортували постраждалих на Київщину, а наступного дня... - в аеропорт у Жешуві (Польща), де вже на них чекав медичний евакуаційний літак, що доправив їх до Чехії", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

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Наразі вони проходять лікування в лікарні Чехії.

Транспортування постраждалих відбулося завдяки співпраці Національного комітету ТЧХУ з Чеським Червоним Хрестом, Посольством та Генеральним консульством Чехії в Україні.

 

Теги: #дтп #чехія #тчху

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