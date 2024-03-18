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12:04 18.03.2024

Кількість користувачів застосунку з продажу квитків "Укрзалізниці" досягла 2 млн

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Кількість користувачів застосунку з продажу квитків "Укрзалізниці" досягла 2 млн

Кількість користувачів мобільного застосунку для пошуку і купівлі квитків АТ "Укрзалізниця" (УЗ) сягнула 2 млн, частка квитків, що продаються через мобільний застосунок, у загальному обсязі зросла з 25% до 38% за рік, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За даними компанії, загальна частка онлайн-продажу квитків (зокрема через сайт "Укрзалізниці") досягла 89%.

"Новий рекорд темпу цифровізації залізничних сервісів встановлено: застосунок "Укрзалізниці" за 1,5 року свого існування залучив 2 мільйони авторизованих користувачів. Загальна кількість квитків, оформлених користувачами застосунку, вже перевищила 10 млн", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Цифровізація сервісів є одним зі стратегічних векторів розвитку залізниці, наголосив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

"Розвиток застосунку забезпечує постійне покращення рівня сервісу для наших пасажирів і розширює перелік послуг, посилюючи при цьому боротьбу з "перекупами". Це результат роботи наших команд ІТ та клієнтського сервісу пасажирського напряму. Дякую їм за якість роботи та швидкий темп змін", - сказав він.

Лященко анонсував у 2024 році "багато digital-оновлень у розрізі програми лояльності, безбар'єрності та міжнародних продажів".

Власний мобільний застосунок для пошуку і купівлі квитків "Укрзалізниця" запустила після завершення бета-тесту 11 серпня 2022 року. Його запуск було заплановано ще 2021 року. Компанія розраховувала закрити з його допомогою до 60% онлайн-продажів квитків.

Як повідомлялося, показник 1 млн авторизованих користувачів у застосунку "Укрзалізниця" було досягнуто 1 липня 2023 року. Повідомлялося, що частка продажу через застосунок становить близько 25% у загальній системі, а загалом частка онлайн-продажу становить 78%. Станом на 1 липня через застосунок було придбано 3,2 млн квитків.

Теги: #укрзалізниця #застосунок

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