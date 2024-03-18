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09:58 18.03.2024

Окупанти за добу 85 разів обстріляли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей, пошкоджено інфраструктуру - ОК "Північ"

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Окупанти за добу 85 разів обстріляли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей, пошкоджено інфраструктуру - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу міста Суми, Охтирка, Середина-Буда, Ворожба і Конотоп, а також 38 сіл Сумської області, що розташовані поблизу державного кордону з РФ.

Як повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці, також під обстріл потрапили п'ять прикордонних сіл Чернігівської та одне село Харківської областей.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться у зведенні.

За даними ОК "Північ", унаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в м. Охтирка, також обстрілами пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в с. Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Села Єліне, Клюси Корюківського району Чернігівської області, Рясне, Могриця, Запсілля, Катеринівка, Степок, Славгород і Ободи Сумського району, Лукашівка та Лугівка Охтирського району були обстріляні по два рази, Ворожба, Басівка, Павлівка та Волфине Сумського району - тричі, Велика Писарківка Охтирського району - чотири рази, Попівка - сім разів.

Окупанти вели обстріли переважно зі 120-мм мінометів і ствольної артилерії, активно застосовували безпілотні літальні апарати. Загалом за добу нараховано 85 обстрілів (568 вибухів) із різних видів озброєння. 

Теги: #північ #обстріли

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