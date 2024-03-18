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08:46 18.03.2024

Росіяни за добу втратили 810 осіб

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Росіяни за добу втратили 810 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, 19 танків, 17 бронемашин, 34 артсистеми, 36 БПЛА, а також 76 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 431550 (+810) осіб, танків - 6809 (+19) од, бойових броньованих машин - 13014 (+17) од, артилерійських систем - 10668 (+34) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засоби ППО - 720 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8308 (+36), крилаті ракети - 1922 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14141 (+68) од, спеціальна техніка - 1731 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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