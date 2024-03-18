Лубінець відреагував на затримання представниками ТЦК у Львівській області місцевого волонтера

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець засудив як неприпустиме застосування сили в демократичному суспільстві затримання представниками ТЦК місцевого волонтера Кирила Тарана у Львівській області.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК. Ще раз наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування - це неприпустимо, так не повинно бути в нашому демократичному суспільстві", - написав Лубінець у телеграмі.

Лубінець повідомив, що минулої доби у Львові співробітники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана. Відео інциденту оприлюднила в соцмережі його дружина.

"За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці і силою заштовхали в мінібус. Повістки при цьому не вручали. Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК і СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров'ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила говорить, що до ранку вже був готовий наказ щодо її чоловіка, і його одразу відправили у військову частину на полігон у Рівному", - зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, на цю ситуацію миттєво відреагував його представник у Львівській області Тарас Подвірний. Він прибув до Шевченківського районного ТЦК, щоб з'ясувати ситуацію на місці. Сюди приїхав також начальник ТЦК. Представнику омбудсмена надали безперешкодний доступ до документів щодо Кирила Тарана.

Лубінець також зазначив, що у цій справі відбулася нарада і з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження військово-лікарської комісії, за підсумками якого обласна ТЦК ухвалюватиме рішення щодо Кирила Тарана.

Водночас, зазначив омбудсмен, начальник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винні будуть притягнуті до відповідальності.

Водночас Лубінець звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян і проходження ними військово-лікарської комісії.