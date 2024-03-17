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20:19 17.03.2024

Генсек НАТО вітає дії Азербайджану щодо гарантування енергетичної безпеки низки країн альянсу

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Генсек НАТО вітає дії Азербайджану щодо гарантування енергетичної безпеки низки країн альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав дії Азербайджану для гарантування енергетичної безпеки низки країн Альянсу.

"Я мав можливість обговорити енергетичну безпеку. Енергетика важлива для нашої безпеки, і я вітаю, що Азербайджан розвиває дедалі тісніші зв'язки з кількома членами НАТО", - сказав Столтенберг у неділю в Баку, під час виступу із заявою для преси з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Він також назвав майбутній глобальний кліматичний саміт COP29 в Азербайджані (у листопаді 2024 року - ІФ-У) важливою віхою співпраці. "Це важливо для всіх, кого турбує зміна клімату, але також важливо для нашої безпеки, оскільки ці питання тісно взаємопов'язані", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО також подякував Азербайджану за внесок в операції та місії альянсу, зокрема в Косово та Афганістані.

 

 

Теги: #азербайджан #нато #мир #вірменія

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