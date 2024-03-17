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20:06 17.03.2024

Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

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Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

Президент України Володимир Зеленський відзначив лідерство Франції в питанні підтримки України.

"Я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство в Європі. Ми цінуємо, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи. Перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива тільки завдяки путінському програшу в цій війні", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.

Він також відзначив "усіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили".

"Сполучені Штати, дякую за пакет допомоги. Дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Зараз і саме нашим українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз найвигідніше для всіх", - сказав Зеленський.

"Данія, дякую за черговий, уже 16-й пакет оборонної допомоги, за артилерію, якої ми потребуємо. Німеччина, дякую за щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей. Дякую всім державам, які долучилися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Окремо я хочу відзначити Грецію за розуміння загроз усім у Європі", - зазначив він.

Глава Української держави подякував Канаді "за приєднання до нашої коаліції дронів і цю зброю, яка довела свою надзвичайну ефективність".

"І в таких складних умовах війни недальнобійність нашої армії - це очевидна недалекоглядність деяких партнерів", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #президент #допомога #франція

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