Події

15:14 17.03.2024

У Миколаєві п'ятеро людей травмовані внаслідок обстрілу РФ - очільник області

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У Миколаєві п'ятеро людей травмовані внаслідок обстрілу РФ, імовірно балістичними ракетами.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у телеграм-каналі, постраждали 5 осіб.

Раніше він писав про двох постраждалих у стані середньої тяжкості.

Зі свого боку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у телеграм-каналі: " Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень. Більш докладні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів".

Як повідомлялося, у Миколаєві зафіксовано два "прильоти", у регіоні було оголошено загрозу застосування балістичної зброї.

Теги: #удар #миколаїв #постраждалі

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