Події

14:05 17.03.2024

У Києві та області опади припиняться до четверга

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У Києві та області опади припиняться до четверга

У Києві та області до четверга, 21 березня, опади припиняться, стане тепліше.

Як повідомив Укргідрометцентр, у Київській області в понеділок, 18 березня, хмарно. Дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві в понеділок хмарно. Дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

У вівторок-середу (19-20 березня) у Київській області хмарно з проясненнями. Дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві у вівторок-середу хмарно з проясненнями. Дощ уночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

У четвер-п'ятницю (21-22 березня) по Київській області без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 21 березня 3-8° тепла, 22 березня 5-10° тепла.

У четвер-п'ятницю в Києві без опадів. Температура вночі 1-3° тепла; вдень 21 березня 6-8° тепла, 22 березня 8-10° тепла.

Теги: #область #київ #прогноз_погоди

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