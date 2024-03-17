Окупанти продовжують терор мирного населення прифронтових регіонів півдня, є постраждалі - Сили оборони

Протягом минулої доби окупанти застосували по прифронтових населених пунктах півдня України 119 FPV-дронів і 127 скидів, 164 осколкових боєприпасів, повідомляє командування Сил оборони півдня України в неділю.

"У Бериславі Херсонської області внаслідок ворожого скидання з БПЛА поранено 2 цивільних людей, у Золотій Балці пошкоджено приватний автомобіль", - зазначається в повідомленні.

Крім того, війська РФ продовжують артилерійські обстріли міст і сіл Херсонської області.

"На Херсонщині ворожі війська 10 разів гатили з артилерії по Херсону та двічі по Антонівці. Також під обстрілами були Тягинка, Шляхове, Золота Балка, Дудчани, Осокорівка, Ольгівка, Велетенське, Янтарне, Садове, Гаврилівка, Кринки, Іванівка та Берегове. Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів в Антонівці та Янтарному Херсонської області поранено 2 цивільних осібта пошкоджено 3 приватні житлові будинки", - йдеться у зведенні.

Обстрілів зазнали населені пункти прифронтових громад Запорізької області.

"У Запоріжжі артудари ворог завдавав по Гуляйполю, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці, Вербовому, Левадному, Кам'янському та П'ятихатках. Зруйновано об'єкти інфраструктури та житлові будинки", - повідомляють сили оборони.

Під артилерійські удари потрапили населені пункти Дніпропетровщини.

"8 разів артилерійський ворожий вогонь накривав Нікополю та Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині. У Нікополі поранено двох цивільних осіб, пошкоджено три десятки приватних будинків, господарські будівлі, гаражі, автомобілі, лінії електропередачі та газопроводу", - інформують у зведенні.

Постраждали від обстрілів і громади Миколаївської області.

"Постраждали від ворожого вогню Очаків і жителі Куцурубської громади на Миколаївщині. Знову вдарили по житлових будинках. Обійшлося без постраждалих", - ідеться в повідомленні.