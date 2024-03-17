"Укрзалізниця": тривають роботи з усунення деформації полотна на перегоні Нігин - Гуменці в Хмельницькій області

Триває оцінка ситуації та роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці в Хмельницькій області, роботи потенційно можуть тривати кілька діб, повідомляє "Укрзалізниця" (УЗ) у неділю.

"На деякий час буде внесено корективи в маршрути трьох приміських поїздів:

6382 Ларга - Кам'янець-Подільський (замість Ларга - Хмельницький);

6383 Хмельницький - Нігин (замість Хмельницький - Ларга);

6384 Нігин - Гречани (замість Ларга - Гречани).

Поїзд далекого сполучення №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський уже обмежено до/зі станції Нігин", - ідеться в повідомленні УЗ у телеграм-каналі.

УЗ звернулася до місцевої влади, щоб організувати підвезення пасажирів до/з Нігіна безкоштовними автобусами протягом усього періоду ремонту.

"Пасажирів ранкового рейсу зараз уже пересаджуємо на організований трансфер, тож дякуємо за швидку реакцію впродовж ночі", - ідеться в повідомленні.

"Про перебіг ремонтних робіт ми повідомлятимемо додатково, поки що перепрошуємо за зміни в маршруті через форс-мажорні обставини та працюємо максимально швидко над їхнім усуненням", - зазначили в УЗ.