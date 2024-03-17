У Херсонській області за добу через обстріли чотири людини дістали поранення

У Херсонській області за добу через російські обстріли четверо людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 06:00 неділі.

"Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Шляхове, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Антонівку, Осокорівку, Ольгівку, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав, Гаврилівку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, припортову інфраструктуру та автомобілі.

"Через російську агресію 4 людини отримали поранення", - повідомив Прокудін.