Події

08:24 17.03.2024

У Херсонській області за добу через обстріли чотири людини дістали поранення

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У Херсонській області за добу через обстріли чотири людини дістали поранення

У Херсонській області за добу через російські обстріли четверо людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 06:00 неділі.

"Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Шляхове, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Антонівку, Осокорівку, Ольгівку, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав, Гаврилівку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, припортову інфраструктуру та автомобілі.

"Через російську агресію 4 людини отримали поранення", - повідомив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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