13 дронів збито над Одеською областю

Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, 13 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" було збито, повідомляє командування Сил оборони півдня України в неділю вранці.

"Близько трьох годин тривала напружена бойова робота. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси. 13 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136" збито в небі Одеської області та ще 1 - на підльоті, в небі Миколаївської області", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними Сил оборони півдня, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства.

"На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, відбулося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - ідеться в повідомленні.