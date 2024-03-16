Події

20:18 16.03.2024

Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на "інший напрямок" роботи

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Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на "інший напрямок" роботи

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у суботу анонсував перехід спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната на "інший напрямок" роботи.

"Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь!", - написав Олещук у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #спікер #авіація

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