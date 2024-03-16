ДСНС: Аварійно-пошукові роботи в Сумах на місці влучання ворожого безпілотника завершено

У п'ятиповерховому будинку в Сумах, куди влучив ворожий "шахед", завершився розбір завалів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Протягом чотирьох днів працюючи в Сумах на місці ворожого удару, рятувальники провели колосальну роботу. У перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких п'ятьох деблокували з-під завалів. Також з-під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в суботу.

"Провели демонтаж зруйнованих будівельних конструкцій та розчищення місця події від уламків будівельних конструкцій. Загалом вивезено 345 куб. м сміття", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "шахед", один із них влучив у багатоквартирний будинок. Спочатку повідомлялося про 2 загиблих і 8 поранених. 14 березня кількість жертв цього удару зросла до 3.