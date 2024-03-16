Із Великописарівської громади на Сумщині евакуювали 190 осіб, серед них - 26 дітей - МВС

За минулі три дні поліцейські евакуювали 190 осіб, серед них - 26 дітей із Великописарівської громади, що розташована на кордоні Сумщини з РФ, повідомляє МВС України в суботу.

"Ювенальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади надавали допомогу в транспортуванні до евакуаційного автобуса малечі з відокремлених сіл. Уже в безпечніших місцях людей знову зустрічали поліцейські, які допомагали з облаштуванням та забезпеченням необхідними речами", - зазначається в повідомленні в телеграм.

Людей евакуйовано у зв'язку із загрозою життю через постійні обстріли росіян.