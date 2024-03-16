П'ять екіпажів загону швидкого реагування ТЧХУ працювали на місці ліквідації наслідків ракетних ударів в Одесі

П'ять екіпажів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працювали на місці ліквідації наслідків ракетних ударів в Одесі.

"На місці трагедії спільно з психологами та рятувальниками ДСНС України працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. До реагування було залучено 5 екіпажів у кількості 19 волонтерів. Вони надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим. Провели евакуацію пораненого до лікарні", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці в суботу.

Пізніше волонтери Одеської обласної організації Українського Червоного Хреста встановили пункт допомоги, де можна було випити чаю, води та перекусити.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів Російської Федерації по Одесі в п'ятницю загинула 21 людина, понад 70 поранено.