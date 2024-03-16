Події

12:37 16.03.2024

Унаслідок обстрілу Новоселівки Першої загинула 1 людина, 1 - поранено - голова Донецької ОВА

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Окупанти обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу Очеретинської громади Донецької області, внаслідок чого загинув 51-річний чоловік, ще один дістав поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу - вбили 51-річного чоловіка. Ще один чоловік дістав поранення - його доправили в лікарню", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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