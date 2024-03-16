Події

11:50 16.03.2024

Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

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Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

В Одесі в лікарні від отриманих поранень помер ще один співробітник ДСНС, таким чином кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по місту збільшилася до 21 людини, повідомляє пресслужба відомства з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - цитує пресслужба слова Клименка.

"Ще понад 70 осіб дістали поранень, є "важкі", - додав він.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Раніше було відомо про 20 загиблих і 73 поранених, серед них медики і рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.

 

Теги: #жертви #одеса #дснс

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