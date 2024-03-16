Події

10:22 16.03.2024

Унаслідок ракетного удару в Слов'янську пошкоджено промислову будівлю - голова ОВА

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У п'ятницю ввечері окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області, в результаті пошкоджено промислову будівлю, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - пошкоджено промислову будівлю і 3 вантажівки. Під вогнем Предтечине Костянтинівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Крім цього, внаслідок обстрілів поранено 1 людину в Красногорівці Мар'їнської громади. Також пошкоджено будинок у Сіверному Торецької громади, 9 приватних будинків - у Часоявірській громаді, 4 будинки та нежитлову споруду - у Сіверську.

У Курахівській громаді окупанти обстріляли околиці Гострого та Курахового.

Загалом за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Із лінії фронту евакуйовано 1 171 особу, зокрема 198 дітей.

 

Теги: #словянськ #постраждалі

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